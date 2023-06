Restructuration massive chez Embracer : licenciements, annulations et fermetures de studios Restructuration massive chez Embracer : licenciements, annulations et fermetures de studios

A la fois parce qu'il s'agit de l'inéluctable étape dans la carrière d'une entreprise qui veut grossir beaucoup trop rapidement, mais également parce que la perte d'un mystérieux partenariat (offrant un potentiel de 2 milliards de dollars en revenus) se doit d'avoir des conséquences : Embracer Group annonce un programme de restructuration à très grande échelle.



Pour l'année fiscale en cours donc jusqu'en mars 2024, la maison-mère qui semblait racheter tout ce qui bouge annonce ouvertement de multiples licenciements, une réduction des frais généraux et dans l'édition, la fermeture de plusieurs studios mais également l'annulation de projets encore non annoncés (à la rentabilité jugée trop faible), la réduction des investissements externes pour mettre l'accent sur le développement interne, et la création d'un processus centralisé dans l'investissement, l'examen méticuleux des projets… tout en gardant apparemment une certaine liberté de création.



En bref, c'est la fin de l'abondance et Embracer va cesser peu à peu de ressembler à un fourre-tout pour devenir quelque chose de plus carré. L'évolution logique encore une fois.