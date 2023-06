Xbox veut ses 4 jeux first-party chaque année Xbox veut ses 4 jeux first-party chaque année

Lors d'une présentation faite à huit clos avec la presse, les principaux représentants Xbox ont répondu à quelques questions, permettant notamment d'apprendre que la branche Gaming de Microsoft a doublé ses revenus annuels depuis l'ère 360, ce qui n'est pas non plus très difficile à l'heure des jeux à service qui rapporte masse de pognons (sans oublier les abonnements).



Plus intéressant, la boîte compte toujours faire revivre les belles heures du PC et s'attend à plus d'un milliard de dollars de revenus JV juste pour ce marché en 2023.



De son coté, Matt Booty affirme que les intentions de la marque sont de livrer « au moins » 4 gros jeux par an, en plus de petits projets annexes (genre Hi-Fi Rush) et il est vrai que 2024 semble pour l'heure bien parti pour avec Hellblade II, Avowed, Flight Simulator 2024 tandis que l'on nous promet des titres encore non annoncés à venir dans les deux prochaines années.



Tout cela sans compter l'apport éventuel du catalogue Activision Blizzard King, sujet sur lequel Booty ne souhaite pas s'attarder, se contentant de dire que Xbox continue de chercher des solutions auprès des régulateurs (surtout un en fait).