Capcom : Resident Evil 2 Remake à 2 doigts d'être le plus gros succès de la série

Comme à chaque trimestre, Capcom se plaît à prouver qu'il est devenu avec Nintendo l'un des grands spécialistes des long-sellers, mettant à jour sa liste de produits populaires pour ses différentes franchises principales sans oublier quelques produits plus annexes.



Note : ne sont indiqués que les jeux ayant gagné au moins 100.000 unités depuis leur dernière apparition, qui peut autant remonter à il y a 3 mois que davantage.



SAGA MONSTER HUNTER



- Monster Hunter World : 18,8 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter Rise : 12,7 millions (+ 1 million)

- Monster Hunter World - Iceborne : 10,2 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter Rise - Sunbreak : 5,4 millions (+ 500.000)



SAGA RESIDENT EVIL



- Resident Evil VII : 12 millions (+ 300.000)

- Resident Evil 2 Remake : 11,9 millions (+ 700.000)

- Resident Evil 5 (PS3/360) : 8,7 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Village : 7,9 millions (+ 500.000)

- Resident Evil 3 Remake : 7 millions (+ 600.000)

- Resident Evil Remake HD (PS3/360) : 3,8 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 0 HD : 3,8 millions

- Resident Evil 4 Remake : 3,7 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 5 (PS4/One) : 2,6 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 4 Ultimate HD (PC) : 2,5 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 4 HD (PS4/One) : 1,3 million (+ 100.000)



SAGA STREET FIGHTER



- Street Fighter V : 7,2 millions (+ 200.000)

- Street Fighter 30th Anniversary : 2,7 millions (+ 200.000)

- Marvel VS Capcom Infinite : 2,1 millions (+ 100.000)

- Ultra Street Fighter IV : 1,9 million (+ 100.000)

- Ultimate Marvel VS Capcom 3 (PC/PS4/One) : 1,6 million (+ 100.000)



SAGA DEVIL MAY CRY



- Devil May Cry 5 : 6,9 millions (+ 500.000)

- DMC Devil May Cry : 2,9 millions (+ 100.000)

- Devil May Cry 4 : Special Edition : 2,3 millions (+ 100.000)

- DMC Devil May Cry : Special Edition : 1,3 million (+ 100.000)

- Devil May Cry HD Collection (PC/PS4/One) : 1,3 million (+ 100.000)



AUTRES :



- Dead Rising 3 : 3,3 millions (+ 100.000)

- Okami HD : 2,1 millions (+ 100.000)

- Ace Attorney Trilogy (PS4, Switch) : 2,1 millions (+ 200.000)

- Mega Man 11 : 1,7 million (+ 100.000)

- Dead Rising 4 : 1,4 million (+ 100.000)

- Mega Man Legacy Collection : 1,4 million (+ 100.000)

- Capcom Arcade Stadium : 1,1 million

- Mega Man X Legacy Collection : 1 million





Pour ceux qui demandent, non, Street Fighter 6 ne peut être représenté vu qu'il s'agit de données à la date arrêtée du 31 mars 2023. Resident Evil 4 Remake doit d'ailleurs aujourd'hui approcher doucement des 5 millions.