PS Plus Essential : le programme de juin

Au tour de Sony de parler de ses services à abonnement avec la liste des titres à télécharger au poins de juin, à savoir NBA 2K23 (PS5/PS4), le jeu de gestion Jurassic World Evolution 2 (PS5/PS4) et le sympa mais imparfait Trek to Yomi (PS5/PS4) qui a déjà fait parler de lui sur le Game Pass.



Tout cela sera à chopper du 6 juin au 3 juillet, et pour les titres Extra & Premium, les annonces seront faites mercredi 14 pour une disponible le 20 juin.