[LEAK] Une date pour Assassin's Creed Mirage [LEAK] Une date pour Assassin's Creed Mirage

Déjà à l'origine des premiers leaks sur Assassin's Creed Mirage, le youtuber FR « j0nathan » déclare que la date de lancement a été fixée en interne au 12 octobre 2023, avec néanmoins éventualité d'un report (pas plus tard que novembre) si un éditeur tiers s'amusait à balancer un AAA majeur, encore non annoncé, à la même date.



En outre, le mec nous balance un rapide croquis de ce qui devrait être la map du jeu, effectivement bien plus petite pour symboliser le retour aux sources : essentiellement la ville de Bagdad pour de nouveau un contexte urbain, mais néanmoins quelques alentours dont le point de départ de cette nouvelle aventure.