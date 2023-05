Hogwarts Legacy encore repoussé sur Switch

Warner Bros tient impérativement à sortir, ayant déclaré officiellement être conscient du parc imposant de joueurs et de la possibilité d'implémenter davantage le jeu au Japon (où il a déjà fait 200.000 ventes hors dématérialisé), mais il faudra encore beaucoup d'huile de coude pour parvenir à un portage correct : prévue au départ en même temps que les autres puis repoussée à cet été, cette version n'arrivera finalement que le 14 novembre 2023.Allez, à ce niveau, un report de plus et il pourra être là pour le lancement de la prochaine console de Nintendo.