[RUMEUR] De nouveau reporté en interne, Assassin's Creed Mirage n'arriverait qu'au mois d'octobre [RUMEUR] De nouveau reporté en interne, Assassin's Creed Mirage n'arriverait qu'au mois d'octobre

Théoriquement, nous n'avons jamais eu de date de sortie officielle pour Assassin's Creed Mirage mais des sources sûres ont indiqué au préalable le printemps, puis un report interne en août, et c'est maintenant le très renseigné Tom Henderson qui annonce que le lancement a de nouveau été repoussé, cette fois pour octobre. En même temps, on en attend toujours le gameplay.



Notez que selon les mêmes services de renseignements, Assassin's Creed Nexus, l'épisode VR prendra davantage de temps que prévu. En même temps, on en attend… même une cinématique.