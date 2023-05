VGC valide à son tour la rumeur sur le PlayStation Showcase (''fin mai / début juin'') VGC valide à son tour la rumeur sur le PlayStation Showcase (''fin mai / début juin'')

Il n'y a pas de fumée sans feu et pour le coup, les flammes du PlayStation Showcase semblent briller au loin : après Jeff Grubb et Jez Corden, c'est au tour du tout aussi renseigné Andy Robinson (VGC) de valider selon ses propres sources que le très attendu event Sony aura lieu pour « fin mai ou début juin », avec comme on l'a évoqué hier des choses en rapport avec Konami (MGS3 Remake ?).



Les choses se mettent donc en place pour l'actualité du printemps, sauf chez Nintendo qui selon Robinson n'aura rien à proposer pour le printemps (pas grave, on jouera à Zelda). On rappelle d'ailleurs que la firme du plombier s'est pour l'heure contentée de signaler son retour pour la GamesCom du mois d'août, sans que l'on sache avec quoi sous la main.