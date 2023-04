Tout juste racheté par Sony, Firewalk devient le 20e représentant des PlayStation Studios

A l'instar de Haven, le studio Firewalk (à ne pas confondre avec Firesprite) n'aura pas attendu de rendre ses premiers résultats pour son AAA orienté multijoueur en partenariat avec les PlayStation Studios pour convaincre Sony : ces derniers viennent d'en annoncer le rachat complet, pour un montant encore non dévoilé.Il s'agit du coup du 20e membre officiel des PS Studios, qui agira en collaboration avec Bungie (ça tombe bien, on y trouve des anciens parmi les 133 employés) pour pousser les tendances multi des autres membres de l'organe, tout en continuant à plancher sur son projet prévu sur PC et PlayStation 5.