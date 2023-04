Charts Japon : la PS5 a au moins vaincu la Wii U

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 10 au 16 avril 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Dans une période toujours incroyablement calme où chacun attend mai () et juin () pour voir du mouvements dans les charts de l'archipel, contentons-nous de signaler aujourd'hui la bonne performance depour une simple compile, et le fait que la PlayStation 5 se rapproche à nouveau de la Switch… tout en dépassant le total de la Wii U. Toujours ça.Avec cela, la PlayStation 5 grimpe doucement à la 22e place des consoles les plus populaires de l'histoire du Japon, et il lui suffit d'atteindre les 4 millions pour grimper à la 19e place (donc en devançant WonderSwan, MegaDrive et GameCube).