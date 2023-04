Exoprimal évoque son contenu de lancement

Après son petit week-end de bêta ouverte (17 au 19 mars) qui a donné accès au mode principal dit « Dino Survival », Capcom nous livre maintenant une liste plus complète du contenu proposé danspour son lancement attendu le 14 juillet prochain sur PC et en cross-gen PlayStation comme Xbox, sans oublier la proposition Day One dans le Game Pass.Voici donc :- Le mode PVPVE où le but sera davantage de remplir des objectifs avec votre équipe que d'éliminer les rivaux que vous croiserez sur votre chemin.- Les missions coop à 10 joueurs.- Les missions coop à 5 joueurs qui se renouvelleront chaque semaine, avec classements mondiaux pour mieux mettre en avant votre team.- Plusieurs cartes évidemment (mais le nombre n'est pas encore connu).- Mode Histoire « Dino Survival » avec cinématiques.- Tout ce qu'il faut de personnalisation entre modules de combat et divers skins/emotes.- Une partie à débloquer en accomplissant les défis, mais n'oubliez pas la désormais routine du « Pass » saisonnier payant (uniquement des skins).Et bien entendu, qui dit jeu à service dit suivi, avec la promesse de nouveau contenu (et Pass) à chaque saison et des collaborations avec d'autres jeux Capcom comme l'éditeur a pris l'habitude de faire avec. Ne manquerez plus qu'une collab avecpour finir d'achever les fans...