C'est définitivement foutu pour Alice Asylum

Clap de fin pour la franchisesigné American McGee, et une conclusion surprenante quand on sait que c'est Electronic Arts qui avait contacté le créateur il y a 5 ans pour lancer un troisième épisode () en possible totale adéquation avec la gamme EA Originals : après plusieurs pourparlers, un plan précis du réalisateur et un studio Virtuos déjà prêt à se lancer dans l'affaire, EA a finalement refusé la mise en place d'un chantier estimé à 50 millions de dollars, soit peut-être trop pour une franchise qui n'a jamais véritablement percé au-delà de son petit public.American McGee avait une solution de secours, celle d'un financement participatif, mais EA n'a même pas souhaité vendre ou prêter une licence qu'il juge « important » pour son catalogue. Soit, et de quoi avoir démoli pour longtemps toute motivation de McGee qui annonce ne plus avoir la moindre envie de s'impliquer dans le développement d'un nouvel épisode même si EA venait à changer d'avis.