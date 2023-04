EA Sports FC : c'est bon, la communication est lancée

Cette année mettra fin à une routine vieille de 30 ans : Electronic Arts abandonnera la marqueet dévoile officiellement le logo de la désormais nommée franchise, ouvrant un début de communication déjà relayé par les Sony, Microsoft et Nintendo sur les réseaux sociaux afin que le public soit bien prêt à la transition, lui qui découvrira les contours de l'épisode de fin d'année en juillet via un event spécialement dédié.Et pour être bien sûr que le grand public capte bien l'affaire, le chéquier a été sorti pour permettre dans les prochains jours de voir apparaître le logo « EA Sports FC » dans la plupart des grandes ligues footballistiques (Ligue 1, Premier League, Bundesliga, Serie A…), histoire aussi de ne pas laisser le temps à la FIFA et ses propres jeux de prendre ses marques sur le secteur.On en profite pour signaler quesera le premier épisode à intégrer les représentants du foot féminin dans le mode FUT, avec même possibilité de concevoir des équipes mixtes.