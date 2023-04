Pokémon GO : entre nouvelles restrictions et hausse des prix, la communauté poussée à l'abandon Pokémon GO : entre nouvelles restrictions et hausse des prix, la communauté poussée à l'abandon

L'annonce d'il y a quelques jours, qui n'avait rien d'un poisson d'avril, n'est pas passée auprès d'une communauté qui continue de subir les mauvais choix stratégiques de Niantic sur Pokémon GO. Explications.



S'il y a quelque chose qu'on ne peut reprocher à Niantic, passé la dramatique première année de carrière de Pokémon GO, c'est d'avoir su gérer avec le temps sa cash-machine en multipliant les events et en ouvrant la porte à de nouvelles options d'accessibilité en plein cœur de la tempête Covid, pour des résultats « très efficaces » : les revenus n'ont cessé d'augmenter au fil des années, et ont même réussi à taper le record en plein confinement là où une telle situation aurait pu détruire le jeu. Mais c'est après cela que Niantic a amorcé sa dégringolade.



Passé l'étape du confinement, le développeur fut incapable de remotiver à sortir ceux qui avaient abandonné le jeu, mais également les nombreux membres qui avaient pris leurs habitudes de « jouer chez soi » via de nouvelles options (raids à distance, zone de capture plus large…). Au lieu de trouver des idées pour pousser à retrouver le soleil, Niantic a souhaité supprimer une partie des options distancielles, sans grand effet hormis en pousser d'autres à l'abandon, préférant ouvrir une guerre inutile contre les « fly » (ceux qui trafiquent leurs GPS) pour un bilan déplorable : s'amuser à bannir une communauté de fly qui dépense plus que la moyenne a conduit en 2022, et pour la première fois depuis le lancement du jeu, à une chute des revenus et pas des moindres (-50 % environ).



Depuis, les têtes pensantes de Niantic (s'il y en a) essayent de rétablir la barre, nous conduisant finalement au fameux coup de massue délivré il y a quelques jours : sous un nouveau prétexte de remotiver la communauté à sortir, le jeu imposera une limite de raids à distance par jour, mais surtout (c'est là le plus important), le prix des pass distanciels est… doublé. Tout simplement.



L'annonce de trop pour les fans entre appels au boycott, énorme vague d'abandon constatée sur reddit, actuelle pétition qui file doucement vers les 100.000 signataires, et les plus gros représentants de la communauté (PokéxPerto, PokéJungle, Serebii...) qui accusent aujourd'hui Niantic d'être en train de détruire le jeu en limitant expressément les possibilités (tout en plumant) les joueurs qui n'ont déjà pas la possibilité de vivre l'expérience à son meilleur (handicap, zone non rural, communauté trop faible dans les alentours…).



La MAJ tombera demain, sans réaction de Niantic depuis le début de la gronde, n'ayant annoncé ses derniers jours qu'une option pour augmenter un peu plus son stockage. Payante évidemment.