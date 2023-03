Charts US : Hogwarts Legacy et la PlayStation 5 ont porté le mois de février Charts US : Hogwarts Legacy et la PlayStation 5 ont porté le mois de février

Information préalable : si les classements US sont toujours fournis par Mat Piscatella, le reste des informations ne vient plus de NPD, ou plutôt plus exactement puisque l'entreprise a fusionné avec IRI pour devenir « Circana ». Maintenant vous savez, même si la moitié auront déjà oublié dans 2h.



Donc pour le mois de février (données du 29 janvier au 25 février 2023), les USA ont eu droit à une hausse de 6 % du CA, avant tout par le fait que les stocks de New Gen sont maintenant là, ce qui n'a pas totalement aidé la Xbox Series qui en volume de ventes termine dernière, alors que la PlayStation 5 explose pour s'octroyer un record maison : c'est le meilleur mois de février dans toute l'histoire des PlayStation (on précise la marque, car la DS, la Wii et/ou la Switch ont potentiellement fait mieux).



En volume de ventes :



1) PlayStation 5

2) Nintendo Switch

3) Xbox Series



En revenus générés par les ventes hardware :



1) PlayStation 5

2) Xbox Series

3) Nintendo Switch



Coté Software :



- Il était difficile de faire mieux que février 2022 avec le combo Elden Ring, Horizon Forbidden West et Dying Light 2, mais c'est pourtant le cas (même si de peu), et avant tout grâce à un seul et unique jeu qui ne peut visiblement être cité par quelques représentants de la bien-pensance. C'est Hogwarts Legacy donc.

- Le reste est tenu par des petites sorties (aux yeux du public), de Wild Hearts à Like a Dragon Ishin en passant par Octopath Traveler II.

- Drame : un jeu Nintendo fait un flop, et c'est un Kirby. Un remake ne pouvait apparemment faire aussi bien que le tout frais Kirby et le Monde Oublié (encore moins en seulement 2 jours), mais peut-être aussi que les fans n'avaient pas envie de revenir de suite en arrière après avoir goûté aux joies du gameplay 3D.

- Encore une fois, la série HBO The Last of Us a fait son effet : la Partie 1 grimpe jusqu'au top 6, et il faut croire que beaucoup n'ont pas envie d'attendre 2025 pour découvrir la suite du scénario (la Partie 2 arrive à la 18e place).





MEILLEURES VENTES DE FÉVRIER 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Hogwarts Legacy (NEW)

2. Call of Duty : Modern Warfare II

3. Dead Space Remake

4. Madden NFL 23

5. FIFA 23

6. The Last of Us Part 1

7. Elden Ring

8. Wild Hearts (NEW)

9. Like a Dragon Ishin (NEW)

10. Octopath Traveler II (NEW)



11. God of War Ragnarok

12. Minecraft

13. Mario Kart 8 Deluxe

14. Pokémon Ecarlate & Violet

15. Kirby's Dream Land Deluxe (NEW)

16. Company of Heroes 3 (NEW)

17. Sonic Frontiers

18. The Last of Us Part II

19. NBA 2K23

20. Theatrhythm Final Bar Line (NEW)





MEILLEURES VENTES DE 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Hogwarts Legacy (NEW)

2. Call of Duty : Modern Warfare II (-1)

3. Dead Space Remake (-1)

4. Madden NFL 23 (-1)

5. FIFA 23 (-1)

6. Elden Ring (=)

7. Fire Emblem Engage (-2)

8. God of War Ragnarok (=)

9. The Last of Us : Part 1 (RETOUR)

10. Forspoken (-3)