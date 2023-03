Le congrès US pointe Sony PlayStation pour des pratiques anti-concurentielles au Japon Le congrès US pointe Sony PlayStation pour des pratiques anti-concurentielles au Japon

Pendant que les voyants repassent au vert (sans mauvais jeu de mot) concernant une validation du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft auprès des régulateurs européen & UK, le Japon intervient dans la danse juste pour signaler officiellement que eux aussi sont ok, et ce n'est pas bien surprenant tant on sait que ce n'est pas sur l'archipel que cette affaire aura une quelconque incidence.



Coïncidence ou pas, quelques heures avant cela, plusieurs membres du Congrès US ont réclamé l'ouverture d'une enquête contre Sony… sur des pratiques anti-concurrentielles au Japon. En cause, le fait que le constructeur PlayStation profiterait de son actuelle domination (si on met de coté Nintendo) pour signer depuis plusieurs années de multiples deals d'exclusivités locales afin d'empêcher toute tentative d'implémentation de la marque Xbox au Japon.



4 membres républicains et 6 démocrates font donc appel à la représentante US au commerce Katherine Tai (et la secrétaire au commerce Gina Raimondo), pendant que Microsoft, qui beaucoup s'en doute aurait eu une légère influence sur cette affaire, se félicite de voir « une enquête plus approfondie pour garantir des règles équitables ».