The Last of Us (HBO) : première affiche teaser pour une Saison 2 que l'on va attendre longtemps The Last of Us (HBO) : première affiche teaser pour une Saison 2 que l'on va attendre longtemps

HBO a très vite signé pour une Saison 2 de The Last of Us (et peut-être même une troisième), mais tout comme House of the Dragons de la même chaîne, il faudra faire preuve de grande patience pour voir la suite en live de ce grand succès : interrogé par l'émission ITV, Bella Ramsey (Ellie) a fait savoir que sauf changement de plans, on ne devrait pas voir la Saison 2 « avant fin 2024, voire début 2025 ».



Et quand on sait que les producteurs ont indiqué que la Saison 2 ne couvrirait pas à elle-seule l'intégralité du scénario de The Last of Us : Part II (en plus de choses inédites évidemment), cela laisse de longues années à Naughty Dog pour nous sortir The Last of Us : Part III avant que l'adaptation ne rattrape le matériau d'origine.



Tiens et en passant, Neil Druckmann a diffusé l'affiche teaser de la Saison 2, et inutile de rappeler aux fans à qui appartient ce bras.