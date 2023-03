[RUMEUR] Counter-Strike 2 bientôt annoncé [RUMEUR] Counter-Strike 2 bientôt annoncé

Valve ne sait pas compter jusqu'à 3 mais sait encore faire des suites, et il semble que l'on s'approche de l'annonce d'un nouvel épisode pour ce qui est l'un des franchises multi les plus joués de tous les temps.



Ce n'est encore qu'une rumeur mais elle vient tout de même du journaliste eSport Richard Lewis justement spécialisé dans la franchise Counter-Strike, évoquant l'officialisation prochaine d'un Counter-Strike 2 sous le moteur Source Engine 2, et la mise en place dans la foulée d'une bêta fermée, logiquement d'ici la toute fin du mois. Coïncidence, la dernière mise à jour Nvidia mentionne les applications csgo2.exe et cs2.exe.



Valve n'aura pas intérêt à se louper après l'incroyable succès de Counter-Strike : Global Offensive qui, plus de 10 ans après sa sortie (et 5 après son passage en F2P), tourne constamment à plus d'un demi-million de joueurs en simultané.