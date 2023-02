Joshua Ortega de retour sur Gears of War Joshua Ortega de retour sur Gears of War

Affilié un temps à Gears of War avant de retourner vers d'autres affaires après la première trilogie, le scénariste Joshua Ortega annonce son retour provisoire aux cotés de The Coalition pour travailler à nouveau sur la franchise qui continue d'attendre l'annonce officielle de son sixième épisode.



Pour rappel ou tout simplement ceux qui ne le savent pas, l'homme a été co-créateur et principal scénariste sur Gears of War 2, a écrit les 13 premiers numéros de la préquelle pour DC Comics, puis s'est lancé dans Gears of War 3, sans oublier l'extension L'Ombre de RAAM.



Un certain gage de qualité aux yeux des fans qui continuent de croiser les doigts pour le grand retour après un quatrième épisode décevant et un cinquième encore imparfait, mais qui commençait à tenter de nouvelles choses intéressantes.