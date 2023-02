Hogwarts Legacy : Avalanche n'a pas le moindre plan concernant des DLC ou extensions Hogwarts Legacy : Avalanche n'a pas le moindre plan concernant des DLC ou extensions

Cela peut surprendre vu l'attente énorme et l'énorme succès commercial derrière (pour rappel, le plus gros lancement européen depuis 2018 hors FIFA & Call of), mais le studio Avalanche Software, se reconnaissant épuisé par le chantier Hogwarts Legacy en plus des patchs post-launch, annonce n'avoir par le moindre plan pour agrémenter un jour le contenu que ce soit en DLC ou véritable(s) extension(s).



Les plans peuvent changer évidemment, et on profitera en attendant du fait qu'il s'agit d'un des rares AAA de notre époque à ne pas être affublé d'un Pass ou équivalent (on oubliera le coup de la quête exclusive PlayStation), en se disant que l'équipe garde peut-être toutes ses forces pour une inéluctable suite.