Les choses avancent bien pour Metro 4 Les choses avancent bien pour Metro 4

4A Games n'a jamais la mise en chantier d'un nouveau Metro, juste qu'ils sont restés totalement silencieux coté informations, et c'est de nouveau Tom Henderson qui a fait parler ses sources pour nous apprendre que les choses avançaient très bien même dans l'ombre : ce nouvel épisode est aujourd'hui jouable de A à Z.



Une révélation officielle devrait avoir lieu dans le courant de l'année, pour un lancement quelque part en 2024, on imagine exclusivement sur PC et consoles de « nouvelle » génération. Selon les rumeurs, ce Metro 4 reprendrait la formule qui a fait le succès de la franchise (6 millions de ventes pour Exodus), pendant qu'une team de 4A Games plancherait en parallèle sur une nouvelle licence, néanmoins toujours de type FPS.