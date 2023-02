Toujours promis pour cette année, Alan Wake 2 est désormais ''jouable de bout en bout'' Toujours promis pour cette année, Alan Wake 2 est désormais ''jouable de bout en bout''

Remedy continue de mûrir dans son coin avec désormais 334 employés (40 de plus qu'en 2021) pour une stratégie sur le long terme et nous n'en sommes encore qu'au début, comme le montre des résultats nets légèrement dans le rouge (un peu moins de 2 millions d'euros de perte), le principal problème étant que Alan Wake Remastered n'est toujours pas rentable, et que Crossfire X ne le sera jamais vu la mise à mort prochaine du jeu.



L'horizon se montre plus radieux, Remedy espérant une rehausse des ventes de Alan Wake Remastered lorsque débutera réellement la campagne marketing de Alan Wake 2, toujours promis pour cette année 2023, et déjà « jouable du début à la fin » avec bientôt « tout le contenu en place » avant de passer à la phase de polish. On croise les doigts.



Pour les 4 autres projets de la boîte :



- Control 2 (505 Games) a désormais toutes les concepts mis sur papier et l'heure est bientôt à la mise en place du chantier.

- Codename Condor (505 Games), donc le spin-off coop de Control en est au même stade.

- Codename Vanguard (Tencent) a pris davantage de temps dans sa phase concept avec le besoin de parfaire les idées et la narration, tout en continuant de renforcer l'équipe.

- Max Payne 1 & 2 Remake (Rockstar) a « bien avancé ».