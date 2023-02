[Rumeur] Dragon Age Dreadwolf : encore trop de boulot pour un lancement en 2023 ? [Rumeur] Dragon Age Dreadwolf : encore trop de boulot pour un lancement en 2023 ?

Bioware affirmait en octobre dernier que Dragon Age : Dreadwolf était « jouable du début à la fin » mais chacun sait que les mots ont un sens et qu'il est face de détourner certains faits, car à en croire les habituelles sources d'Insider Gaming où réside Tom Henderson, on serait encore loin d'entrevoir le lancement de ce quatrième épisode : il manque plusieurs fonctionnalités importantes, le doublage n'est pas terminé et le jeu utilise toujours des textes placeholder, prouve qu'il reste beaucoup de choses à mettre en place et qu'on pourrait bien attendre jusqu'en 2024.



A part cela :



- Le titre proposerait quelques restes du jeu multi qu'il aurait dû être à la base, comme un hub central où l'on peut valider plusieurs quêtes et parler avec les membres de notre équipe (à défaut de vrais joueurs).

- Terminer certaines missions permettra de récupérer des ressources et de nouveaux membres.

- Le système de combat repartirait dans quelque chose de plus « temps réel », proche de Final Fantasy XV (c'est l'exemple cité).

- On ne pourra pas contrôler les autres membres de notre équipe, mais néanmoins sélectionner leurs capacités (pause active encore non confirmée).



On repart patienter, en se disant que le titre a été officialisé il y a tout de même plus de 4 ans...