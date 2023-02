Wild Hearts : pas de micro-transactions, suivi gratuit et date de la version d'essai (10h)

Le producteur exécutif Lewis Harvey, actuellement en charge de la collaboration EA x Koei Tecmo, est intervenu sur Reddit pour une petite session de questions/réponses en attendant le lancement prévu dans 2 semaines, plus précisément le 17 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Voici donc ce qui en est ressorti :- 4 zones principales (toutes avec différentes saisons)- Plus de 20 bestioles majeures à la sortie- 8 types d'arme au lancement- Toutes les armures sont unisexe- Aucune micro-transactions- Tout le contenu post-launch totalement gratuit (dont de nouveaux monstres)- Pas de connexion obligatoire si vous voulez y jouer en solo (avec fonction pause)- Cross-play mais pas cross-save- Contenu post-game dès le lancement dont un gros boss- Performance en 1080p/60FPS, Qualité en 4K/30FPS- Pas de compatibilité Steam Deck pour l'instantBonus : les abonnés EA Play, incluant donc Game Pass Ultimate, verront arriver leur version d'essai de 10h dès le 13 février.