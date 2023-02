Après 5,1 millions de ventes en période de lancement, Sony annonce avoir plus que doublé le score de: cette suite du soft-reboot et final de l'arc nordique a aujourd'hui dépassé les 11 millions d'unités écoulées, donc en moins de 3 mois.Il reste du chemin pour atteindre la performance dithyrambique de(23 millions) mais le temps, les promotions et une évidente future version PC se chargeront de le propulser aussi loin que possible.