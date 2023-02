Capcom : MAJ des ventes sofwares, dont un Resident Evil 2 Remake proche du record

Comme à chaque trimestre, Capcom nous fait un point sur ses ventes softwares, donc la moindre des choses pour celui qui prétend vendre de plus en plus de jeux chaque année dont une majorité grâce aux promotions avec le temps.Dans le lot, remarquons que parti comme tel,a quasiment toutes les chances de devenir le plus gros succès de l'histoire de la franchise, à deux doigts de dépasserlui pourra difficilement prétendre à autant, mais devrait sur la longueur dépasseret(hors remasters & co).: 11,2 millions (+ 1,1 million): 6,4 millions (+ 800.000): 7,4 millions (+ 800.000): 4,9 millions (+ 500.000): 11,7 millions (+ 500.000)(standard) : 6,5 millions (+ 400.000): 11,7 millions (+ 400.000): 10 millions (+ 300.000): 7 millions (+ 200.000): 18,6 millions (+ 100.000)Dans l'ensemble de sa carrière, Capcom a réussi à cumuler plus de 110 million-seller (incluant Special Edition, remasters HD, etc), dont vous pouvez retrouver la liste complète