Une démo pour Theatrhythm : Final Bar Line

Le 16 février sortirasur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et Square Enix nous annonce à la dernière minute une démo jouable de routine à télécharger dès ce soir aux alentours de minuit, avec une certaine générosité dans le contenu : 30 morceaux (sur les 385 au lancement) avec possibilité de transférer sa sauvegarde.Les plus mélomanes fans deet plus globalement de Square Enix noteront tout de même qu'il ne ressortiront pas avec la totale en se contentant d'acheter le jeu de base : une édition Deluxe ajout 27 morceaux, et il y aura en plus 3 Pass sur la longueur qui mettront sur la table des musiques d'autres franchises commeet