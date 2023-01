[Rumeur] Un nouveau reboot (film & série TV) de Tomb Raider en préparation chez Amazon Prime [Rumeur] Un nouveau reboot (film & série TV) de Tomb Raider en préparation chez Amazon Prime

Que Crystal Dynamics affirme travailler sur un nouveau Tomb Raider, ça n'a rien de surprenant. Ni qu'il sera sous Unreal Engine 5. Ce qui le fut en revanche, c'est l'annonce que Amazon en sera l'éditeur, en partenariat avec Embracer donc.



Mais tout finit par s'expliquer, du moins à en croire les sources de The Hollywood Reporter attestant que le deal sera bien plus large qu'un jeu : Amazon a signé pour un reboot cinématographique de la licence, incluant au moins un film et une série TV, avec la volonté de créer un « Tomb Raider Universe » en y mettant les moyens : on parle du deuxième plus gros budget de la plate-forme après Le Seigneur des Anneaux.



Phoebe Waller-Bridge serait déjà à l'écriture de la série TV, et la société dj2 Entertainment directement impliquée, elle qui a déjà exprimé sa volonté d'adapter également pour Amazon Life is Strange et Disco Elysium.



Rappelons en outre qu'une série anime est également en préparation chez Netflix.