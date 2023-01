Sans grosses sorties et grâce aux promotions, Capcom vend de plus en plus de jeux Sans grosses sorties et grâce aux promotions, Capcom vend de plus en plus de jeux

Cela fait un bon moment que Capcom a réussi à transformer nombreuses de ses productions en long-seller grâce à des vagues constantes de promotions sur tous les supports, et cela continue de faire les bonnes affaires de l'éditeur japonais.



Du 1er avril au 31 décembre 2022, et sans sorties majeures autre qu'un portage de Monster Hunter Rise sur PC et l'extension Sunbreak, Capcom aura vendu 29,1 millions de jeux/extensions (25,8 millions en 2021) dont 22 millions en dématérialisé (18,2 millions en 2021).



Un record mais une fois encore, les jeux en promo ne peuvent rapporter autant que les grosses sorties à prix fort, et il faudra faire avec une baisse des revenus (-9,6%) et du bénéfice opérationnel (-5,5%), mais les beaux jours arrivent : l'éditeur compte vendre plus de 10 millions de jeux/extensions juste pour ce premier trimestre 2023 (pour un total de 40 millions sur l'ensemble de l'année fiscale), cette période incluant le lancement d'un certain Resident Evil 4 Remake (le 24 mars).