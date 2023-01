4 ans après un premier teaser, le prochain Vanillaware arrive en fin de développement

En mars 2019 donc il y a quand même bientôt 4 ans, Atlus et Vanillaware publiaient la démo « Prologue » de, recelant en son cœur un bonus inattendu : un teaser (voir ci-dessous) de leur prochain projet.Pas de nouvelles depuis mais ça sera apparemment pour bientôt puisque le co-fondateur du studio, George Kamitani, vient d'assurer que le développement de ce mystérieux titre arrivait à son terme, et ce sera « l'un des plus grands jeux de Vanillaware à ce jour ».Kamitani qui ajoute qu'il n'est pas le réalisateur de ce titre : son prochain projet bien à lui n'arrivera pas avant des années, et il attend que le jeu précité soit bouclé pour obtenir du renfort.