USA : les 10 meilleures ventes de 2022 USA : les 10 meilleures ventes de 2022

Au tour de NPD de nous faire un bilan sur les plus gros succès commerciaux de 2022 sur le territoire US, avec néanmoins l'habituel bémol de quelques données manquantes : pas de chiffres numériques pour Nintendo et Techland, ni pour les versions Xbox et Switch de MLB The Show.



Voici néanmoins les résultats :



1. Call of Duty : Modern Warfare II

2. Elden Ring

3. Madden NFL 23

4. God of War Ragnarok

5. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

6. Pokémon Ecarlate & Violet

7. FIFA 23

8. Légendes Pokémon : Arceus

9. Horizon Forbidden West

10. MLB The Show 22



On nous signale en passant qu'en décembre et grâce aux promos, Sonic Frontiers s'est accaparé la 6e place, pendant que Need for Speed Unbound a démarré en huitième position, ce qui ne présage pas du bon pour son avenir comme celui de la franchise.