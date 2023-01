PS Plus : le programme Extra & Premium PS Plus : le programme Extra & Premium

Sony vient nous livrer sur un plateau les services « PlayStation Plus Extra & Premium » pour ce mois de janvier, avec quelques beaux titres au programme, de petites friandises d'époque, le tout à télécharger dès mardi prochain, le 17 donc.



PlayStation Plus Extra & Premium :



- Back 4 Blood

- Dragon Ball FighterZ

- Devil May Cry V Special Edition (uniquement PS5)

- Devil May Cry V

- Life is Strange

- Life is Strange : Before the Storm

- Sayonara Wild Hearts

- Jett : The Far Shore

- Just Cause 4

- Just Cause 4 Reloaded

- Omno

- Erica



PlayStation Plus Premium :



- Syphon Filter 3 (PS1)

- Star Wars Demolition (PS1)

- Everybody's Golf 2 (PS1)