Deathverse : 4 mois après sa sortie, déjà l'annonce d'une fermeture des serveurs

Même s'il possède son public, on ne peut pas dire que le roguede Grasshopper a véritablement marqué les esprits, et on s'interroge toujours sur l'envie pour GungHo Online de pousser davantage la licence en sortant une version Battle Royale sous le nom de(PC, PS5, PS4).Et ce qui devait arriver arriva : c'est moins de 4 mois après son lancement que l'éditeur annonce déjà une fermeture des serveurs pour le 19 juillet 2023, avec mise en retrait de la boutique de micro-transactions le 8 février, et si la Saison 2 sortira bien, la Saison 3 sera elle en partie amputée.L'éditeur espère néanmoins rebondir en perfectionnant l'expérience dans l'espoir de tenter une résurrection à l'avenir. Bon courage.