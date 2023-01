UK : le bilan de 2022, marqué par une chute des ventes Switch comme PlayStation 5 UK : le bilan de 2022, marqué par une chute des ventes Switch comme PlayStation 5

Le bilan UK vient de tomber et on ne peut pas dire que tous les voyants furent au vert en 2022, avec pour commencer une baisse des ventes de consoles (toutes sont concernées, et c'est triste pour la New Gen) et même chose pour le software.



Seule bonne nouvelle, les nouveautés ont mieux performé pour limiter la casse, comme FIFA 23 par rapport à l'édition précédente (+4%), Modern Warfare II qui fait oublier le relatif échec de Vanguard (+67%) et bien entendu Pokémon Ecarlate & Violet qui ne pouvait que devancer le remake de Diamant & Perle (+36%).



Dans le détail des consoles, en couplant les données de l'année dernière avec les nouvelles, on tiendrait le bilan suivant pour trois « concurrentes » dans un véritable mouchoir de poche.



Nintendo Switch : environ 892.000 ventes en 2022 (-27,5%)

PlayStation 5 : environ 860.000

Xbox Series : environ 830.000



Si les Xbox Series sont finalement très stable (seulement -20.000), c'est une chute pour les deux autres avec environ 300.000 de moins, constat plus dommageable pour la « jeune » PlayStation 5 mais 2023 devrait être tout autre avec la fin des ruptures de stock.



On vous laisse avec le top 20, en notant bien que les données numériques sont prises en compte sauf pour Nintendo/Pokémon :



1. FIFA 23

2. Call of Duty : Modern Warfare II

3. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

4. Elden Ring

5. Grand Theft Auto V

6. God of War Ragnarok

7. FIFA 22

8. Horizon Forbidden West

9. Red Dead Redemption 2

10. Nintendo Switch Sports



11. Légendes Pokémon : Arceus

12. Mario Kart 8 Deluxe

13. Gran Turismo 7

14. Pokémon Violet

15. WWE 2K22

16. F1 22

17. Pokémon Ecarlate

18. Minecraft Switch

19. Animal Crossing : New Horizons

20. Sonic Frontiers