Triangle Strategy passe enfin le million

Le tactical-RPG n'est pas mort etfait partie de ceux qui le prouve quand Square Enix nous annonce du bon matin 1 million de ventes depuis le lancement (physique & dématérialisé), la grande majorité sur Switch, le PC étant arrivé tardivement en renfort ces dernières semaines.Joli, mais néanmoins un peu décevant quand on regarde de plus près : avec 800.000 ventes en seulement 2 semaines, et donc seulement 200.000 de plus (dont la version PC) en 9 mois, on ne peut pas vraiment dire que le bouche-à-oreille à fait son effet pour ce titre d'une efficacité prouvée, et l'une des petites perles narratives de l'année.Les prochains candidats du RPG « HD-2D » chez Square Enix serontdans quelques semaines, sans oublierqui se plaît décidément à rester dans l'ombre depuis… mai 2021.