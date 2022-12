Netflix : le bordel du DCU ne fera pas revenir Henry Cavill dans la Saison 4 de The Witcher Netflix : le bordel du DCU ne fera pas revenir Henry Cavill dans la Saison 4 de The Witcher

Espoirs brisés pour ceux qui espéraient voir Netflix faire marche-arrière en réintégrant Henry Cavill au casting de la Saison 4 de The Witcher après sa malheureuse mise en retrait du DCU (un bordel incroyable quand on y pense) : les plans ne changeront plus, et la plate-forme a déclaré que quoi qu'il arrive, c'est Liam Hemsworth qui prendra le rôle de Geralt de Riv.



Tant pis, même si l'acteur derrière Superman n'en a pas encore terminé avec les adaptations JV, ayant signé le rôle principal pour la future série Warhammer 40.000 chez Amazon Prime.