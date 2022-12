Charts Japon : Dragon Quest Treasures fait son trou

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 5 au 11 décembre 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Une semaine marquée par l'arrivée dequi fait un score pas mal pour ce genre de spin-off, pouvant espérer approcher des 200.000 avec le dématérialisé et de quoi permettre à Square Enix de grignoter en attendant l'arrivée d'pendant que le peuple attend des nouvelles de(et le XII pour les plus impatients).Signalons également la bonne entrée du visual novelqui doit avoir fait le plus gros de ses ventes sur ce territoire (66.000 sans le numérique, alors que l'éditeur annonce 110.000 dans le monde).Quant au hardware, voilà quoi.