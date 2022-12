Ys X confirmé sur PS5, PS4 et Switch Ys X confirmé sur PS5, PS4 et Switch

Nous avions parié sans prendre de risque sur un combo PC, PS5, PS4 et Switch pour Ys X, ou plutôt le désormais nommé Ys X : Nordics, et ça va pour l'heure dans le bon sens avec l'officialisation pour les trois consoles précitées avec un lancement prévu l'année prochaine au Japon. Gageons donc que le PC sera également servi lors de l'annonce occidentale.



En attendant, accueillez les premiers visuels de ce nouvel épisode qui nous emmènera dans la mer du nord Obelia Bay avec ses nombreuses îles à explorer (l'occasion de pouvoir pour la première fois piloter un vaisseau, et d'avoir des batailles navales), et surtout son nouveau système de combat à deux style, l'un traditionnel avec un allié en soutien sous entière IA, l'autre permettant d'avoir une influence directe sur les attaques des deux protagonistes.