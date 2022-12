Cuphead : 2 millions de ventes pour le DLC Cuphead : 2 millions de ventes pour le DLC

On ignore à combien de ventes peut tourner aujourd'hui Cuphead, mais si l'on se fit au dernier rapport officiel datant d'il y a tout de même 2 ans (6 millions d'unités écoulées), environ un tiers a souhaité prolonger l'expérience et les sessions de rage : Studio MDHR annonce que le DLC The Delicious Last Course a dépassé les 2 millions de ventes. Joli.



Les développeurs maintiennent le secret sur leur prochain projet et en attendant, les retardataires peuvent toujours se tourner vers la version boîte disponible depuis la semaine dernière (voir ci-dessous).