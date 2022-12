Armored Core VI ne sera pas un Soulsborne

Peut-être un soulagement pour certain, et il fallait bien ça pour se rassurer tant le premier « trailer » n'offrait rien en gameplay pour répondre à cette question : malgré l'envolée de FromSoftware sur la scène dejusqu'à la récente quintessence, le futurne va pas se transformer en « Soulsborne SF ».Rien ne va en effet dans ce sens, même si Masaru Yamamura évoque que le 1V1 contre les boss seront le « point culminant » de l'expérience et que son passif sur(c'était le concepteur principal) l'a poussé à continuer de fournir des combats toujours nerveux où la gestion de la vitesse était primordiale, mais en dehors de cela, c'est bien dupur jus, poussant d'ailleurs davantage le solo que le précédent et mettant de coté les envies de monde ouvert : c'est bien du mission par mission, avec toute la volonté de laisser les joueurs s'attarder sur la personnalisation et le pilotage de leur mécha.Plus qu'à patienter jusqu'à une première présentation plus éloquente.