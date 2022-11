Halo Infinite : c'est bon, le Ray Tracing arrive Halo Infinite : c'est bon, le Ray Tracing arrive

Quand bien même 343 Industries considérait l'ajout de cette feature comme une « priorité » fin 2021, nous avions fini par peu à peu oublier cette promesse faute de nouvelles depuis, mais les choses sont pourtant en marche : c'est AMD lui-même qui vient d'annoncer que le support Ray Tracing va bien arriver dans Halo Infinite, et plus précisément dans le cadre de la Saison 3. Donc en mars 2023.



Notons tout de même que seul le PC fut évoqué et on laissera le studio apporter d'éventuelles précisions pour les joueurs Xbox Series pour cette future Saison qui proposera au moins une arme inédite et deux nouvelles maps dont une pour le Big Team Battle.



En attendant, c'est dans 4 jours que débutera l'Inter-Saison avec deux nouvelles maps, un mode de jeu, le coop en ligne pour la campagne et l'accès à la bêta du mode Forge.