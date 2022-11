Horizon : Call of the Mountain confirmé pour le lancement du PlayStation VR 2 Horizon : Call of the Mountain confirmé pour le lancement du PlayStation VR 2

On a au moins un jeu pleinement officialisé pour le lancement du PlayStation VR 2, et pas des moindres puisque l'on parle du premier first-party du casque de nouvelle génération : Horizon : Call of the Mountain sera prêt pour le 22 février 2023.



Ce spin-off dont on aimerait bien une présentation plus complète sera vendue 49,99€, et directement inclus dans un bundle avec le casque sans offre particulière sur le prix : 649,99€.