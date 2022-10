Du Monster Hunter dans Sonic Frontiers

Du hérisson bleu dans, ça s'est déjà vu et il n'y avait pas de raison que ça aille dans les deux sens : Capcom et SEGA annonce donc un DLC (gratuit)pour, à télécharger dès le 15 novembre, dont une semaine après le lancement même du jeu.Pas de quête inédite, sauf surprise de dernière minute, mais vous repartirez avec une armure et un ensemble de morceaux de viande à faire griller sur un mini-jeu dédié.