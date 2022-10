Activision tease l'annonce de Crash Bandicoot : Wumpa League pour les Game Awards Activision tease l'annonce de Crash Bandicoot : Wumpa League pour les Game Awards

Dans un packaging reçu par quelques rares médias et plusieurs influenceurs, Activision Blizzard n'a pas uniquement annoncé la date de sortie Steam de Crash Bandicoot : It's About Time (le 18 octobre, car il n'est jamais trop tard), mais a également débuté un teasing pour le prochain épisode via un simple message :



« Envie de plus ? Essayez notre nouvelle pizza Wumpa pour 12,08$ ! »



Deux messages derrière cela, avec en premier le « 12,08 » qui mène à la date du 8 décembre, donc durant les Game Awards, et enfin le « Wumpa » en lien avec la rumeur d'un Crash Bandicoot : Wumpa League, un jeu multi apparemment proche de Crash Bash.