Sans surprise, la nouvelle IP de CD Projekt sera du domaine du RPG

Cela n'aura rien d'une surprise, mais CD Projekt Red a tenu à préciser que son mystérieux projet « Hadar », toute nouvelle licence qui sera cette fois créée à partir de zéro, sera bien du domaine du RPG. Voilà.



Une IP encore au stade du carnet à idées, sans estimation officielle de date ne serait-ce que pour la pré-production, laissant le public spéculer sur l'univers et le thème choisi alors que se poursuivront les licences Cyberpunk (une suite, sans oublier l'extension) et surtout The Witcher (une nouvelle trilogie, un épisode solo/multi, et ce qui semble être un spin-off par un développeur tiers).



Pour en revenir à « Hadar », si les premières idées concrètes pour été proposées en 2021, le vice-président Michał Nowakowski déclare avoir le projet en tête depuis déjà plusieurs années.