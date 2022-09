Embracer déçu par le lancement de Saints Row

La deuxième place dans les charts US du mois d'août n'a pas conduità prendre la stature d'un succès (il faut dire qu'atteindre cette place n'avait rien de difficile vu l'absence de concurrence) : Lars Wingefors, PDG d'Embracer, déclare être personnellement « déçu » par les retours de la critique (de 62 à 66 sur Metacritic) comme des ventes.Certes, le jeu ne fait que débuter sa carrière et il a encore largement le temps de s'écouler plus tard en promo, sans oublier quelques chèques grattés à droite/à gauche par une éventuelle future proposition dans le Game Pass ou le PS Plus Extra. Le PDG estime d'ailleurs que la rentabilité est hautement probable, mais reste pleinement consciente qu'ils ne gagneront pas autant d'argent que prévu, et sous-entend déjà que des recommandations seront faite pour l'avenir de la franchise.