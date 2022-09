Twitch se décide à bannir les jeux d'argent Twitch se décide à bannir les jeux d'argent

Il y a bien des têtes pensantes dans le service de modération Twitch, et la plate-forme annonce face à un nouveau phénomène grandissant que les lives autour de jeux d'argent (jeux de dés, machine à sous, etc) directement via des sites affiliés type Stake.com sont désormais purement et simplement interdits, et que ceux qui s'amuseraient à continuer à partir du 18 octobre auront droit à un ban définitif. De quoi attrister ceux qui étaient sponsorisés par les dits-sites en étant à la fois payés tout en obtenant des bonus de chance masqués pour essayer de faire croire qu'il est possible de devenir riche en une soirée.



En revanche, pour des raisons qui nous échappent, les lives autour de paris sportifs, de paris eSport et de poker seront toujours autorisés. Et pour des raisons qu'on ne cherche plus à comprendre, faire des live à moitié à poil passe toujours crème. Vous risquerez au pire un ban de quelques jours si on capte dans un reflet que vous êtes en plein ébat sexuel.