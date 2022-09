Charts US : la routine pour Madden, les honneurs pour Saints Row, et une PS5 qui l'emporte Charts US : la routine pour Madden, les honneurs pour Saints Row, et une PS5 qui l'emporte

Comme chaque fois, l'institut financière NPD débarque la valise sous le bras pour nous poser son rapport sur la situation US, ici pour le mois d'août 2022. Et en bref :



- Niveau revenus, le marché est revenu à son niveau de 2020 grâce aux ventes hardware.

- Aidé par un boost de stocks au niveau mondial, la PlayStation 5 est première du classement autant en unités écoulées qu'en valeur de ventes (la Switch est 2e en nombre d'unités, la Xbox Series 2e en valeur de ventes).



- Madden NFL 23 est premier, mais c'est comme ça à chaque mois d'août depuis 23 ans.

- Saints Row s'en sort beaucoup mieux que prévu mais sa place est bien aidée par le manque de nouveautés majeures.

- Spider-Man fait son grand retour grâce à la version PC.

- MultiVersus continue de surprendre : maintien à la 5e place (1er en juillet) alors qu'il ne s'agit que des ventes du pack Fondateur (c'est un F2P de base).

- Soul Hackers 2 démarre bien bas : désolé pour Atlus.

- Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7 s'offrent un énorme boost néanmoins biaisé : on sait que plusieurs revendeurs imposent des packs pour refourguer les deux jeux avec la console.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE AOÛT 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Madden NFL 2023

2. Saints Row

3. Marvel's Spider-Man

4. Elden Ring

5. MultiVersus

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Minecraft

8. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

9. MLB The Show 22

10. Xenoblade Chronicles 3



11. Digimon Survive

12. Horizon : Forbidden West

13. Call of Duty : Vanguard

14. Far Cry 6

15. Soul Hackers 2

16. Super Smash Bros. Ultimate

17. Gran Turismo 7

18. Kirby et Le Monde Oublié

19. The Elder Scrolls V : Skyrim

20. Légendes Pokémon : Arceus





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Elden Ring (=)

2. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (=)

3. Légendes Pokémon : Arceus (=)

4. Horizon : Forbidden West (=)

5. Madden NFL 23 (NEW)

6. MLB The Show 22 (-1)

7. Call of Duty : Vanguard (-1)

8. Gran Turismo 7 (-1)

9. Kirby et le Monde Oublié (-1)

10. Mario Kart 8 Deluxe (-1)



Viré du classement : Madden NFL 22