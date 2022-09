[Rumeur] La franchise Judgment arrive sur PC [Rumeur] La franchise Judgment arrive sur PC

Contrairement aux différents Yakuza, la franchise Judgment n'a jamais pu s'approcher du PC, officieusement à cause d'un refus catégorique de la part de l'agence gérant le droit à l'image de l'acteur Takuya Kimura qui prête ses traits et sa voix au personnage principal.



Que cela soit vrai ou non, un accord semble avoir été trouvé à en croire l'organisme de classification ESRB qui vient tout juste de lister des versions PC aussi bien pour Judgment que Lost Judgment.



« Coïncidence », c'est demain midi que se tiendra un petit showcase de la part de la team Yakuza, propice à ce genre d'annonce en plus d'un premier mot sur Yakuza 8.