Ubisoft valide à son tour la ''taxe New Gen''

Râler ne sert à rien si chacun abdique, et c'est bien pour cela qu'il faudra se faire à l'idée que les 80 balles à débourser pour les gros jeux « New Gen » vont être la norme. Car après Take-Two puis Activision, Electronic Arts ou encore Sony, c'est au tour d'Ubisoft de valider ce nouveau tarif, dont Skull & Bones sera le nouveau représentant. Yves Guillemot a en effet indiqué clairement auprès du site Axios qu'à partir de maintenant, les plus gros AAA de l'éditeur seront donc 10€ plus cher que sur l'ancienne génération. Voilà.



Notez que pour compenser cela, il arrivera que des titres de portée plus moyenne verront leurs tarifs ajustés, par exemple Assassin's Creed Mirage qui sera à 60€.